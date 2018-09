Repubblica scrive: “Il Toro mette la museruola all’Atalanta”. Per il quotidiano il punto conquistato non stravolge la classifica ma dà morale visto il segnale di compattezza dato dalla squadra. Nonostante i problemi in fase offensiva, ora il Toro dovrà imprimere un cambio di marcia già contro il Chievo. Repubblica poi evidenzia le due mosse coraggiose di Mazzarri: Parigini e Djidji. I dettagli sull’edizione odierna de la Repubblica.