Super Champions: anche la Lega Serie A vota a sfavore

Dopo i rifiuti delle quattro maggiori leghe europee (Francia, Spagna, Germania e Inghilterra), anche la Lega Serie A si schiera contro la Super Champions. Come riportato da Sky Sport, durante l’assemblea odierna svoltasi in Lega, la maggioranza dei presidenti di Serie A si è espressa in maniera contraria al “Progetto Uefa sulle competizioni europee post 2024: analisi nuovo format e prima stima impatto economico”; ovvero alla cosiddetta “Super Champions”.

Un voto che non è stato unanime, come era invece accaduto in Bundesliga e in Premier League, ma che ha visto astenersi (e quindi dichiararsi favorevoli alla Super Champions) Juventus, Roma, Fiorentina, Inter e Milan. La maggioranza dei club di Serie A però si è espressa contro la formula odierna della nuova competizione europea; dando così peso alle proteste che nelle scorse settimane hanno visto tra i protagonisti anche il presidente del Torino Urbano Cairo (LEGGI QUI).