Belotti: “Vacanze? Spero di tornare prima, vorrebbe dire che il Toro è in Europa”

Al termine della partita vinta dagli Azzurri, Belotti ha commentato la partita in zona mista: “L’Italia è sempre stata una squadra che riusciva a soffrire nei momenti non belli della gara però in un modo o nell’altro si riusciva sempre a tirare fuori quel qualcosa, quel cuore e penso che questa Nazionale abbia un cuore grande e l’abbiamo dimostrato stasera.

Senti di poter diventare un punto fermo di questa Nazionale? “Io ci spero, ci lavoro e ogni volta che il mister mi manda in campo cerco di fare quello che mi chiede e di aiutare il più possibile la squadra. Poi sono sempre i risultati, i goal e le prestazioni che determinano questo. Però io voglio lavorare perché sarebbe bellissimo essere l’attaccante di questa Nazionale”.

E ancora: “È stato un segmento di partita importante il mio perché ha permesso di portare a casa la partita. Non era una partita facile: loro correvano tanto e hanno cercato di imporre il proprio gioco. Ma siamo stati bravi a uscire alla distanza. Se pensavo di giocare? Il mister è sempre bravo a non farcelo capire. E quando ho saputo di essere in panchina non ci sono rimasto male. Se mi sento pronto per essere il titolare? Se sono qui significa che un valore ce l’ho, ora devo lavorare e fare quello che dice il mister. Poi se un giorno sarò io il titolare sarà bellissimo. Sto bene fisicamente. C’è stato un periodo in cui non ero al meglio. Ma ho sempre cercato di lavorare e ora penso si vedano i risultati. C’è da fare i complimenti alla Bosnia, hanno giocato con grande intensità e hanno giocatori di altissimo livello. Alla lunga sono un po’ calati e noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Sappiamo che sono i concorrenti per vincere il girone. Cosa è cambiato quest’anno? Ovviamente l’allenatore, ha altre idee e ha altra filosofia. Il gruppo è compatto, l’allenatore ha dato delle idee interessanti. Le vacanze? Spero di tornare prima perché vorrebbe dire che il Toro è in Europa. Aspettiamo qualche giorno e vediamo che succede.”