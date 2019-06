Butic, annata sfortunata. Ora si dovrà decidere il suo futuro

Karlo Butic, dopo un’annata difficile e sfortunata, fa rientro a Torino. L’attaccante classe 1998 conclude l’avventura del prestito dall’Arezzo dopo una seconda parte di stagione condizionata da numerosi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco. La prima parte di stagione non è stata certo esaltante, considerato che con la Ternana non è riuscito a trovare lo spazio necessario a crescere e maturare in Serie C con i rossoverdi. Visto appunto il poco spazio a Terni (13 presenze con solamente 166′ giocati), il Torino a gennaio ha quindi mandato il giovane attaccante croato che tanto bene aveva fatto con la Primavera nel 2017/2018 (toccando quota 30 gol stagionali) in prestito all’Arezzo, sempre in Serie C. Ma con la squadra toscana ha collezionato solamente 3 presenze. C’è da ricordare inoltre che il giocatore è legato al Torino da un contratto sino al 2022.

IL FUTURO – Una volta rientrato a Torino il giocatore, con il suo entourage, e la società dovranno quindi sedersi ad un tavolo e decidere il futuro del giovane attaccante granata. Butic potrebbe anche partire inizialmente in ritiro con la Prima squadra a Bormio dal 13 al 27 luglio per cercare nel mentre la giusta soluzione per il suo futuro, sperando che, la prossima, sia la stagione giusta per migliorare. Fondamentale sarà sicuramente trovare una squadra che gli permetta di giocare con continuità: la scelta va presa con cura, il ragazzo è un classe 1998 e la prossima fermata può indirizzare in modo importante la sua carriera.