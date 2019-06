Cairo-Petrachi, è ancora stallo: “La Roma si guarda intorno”

Il calciomercato è alle porte e i direttori sportivi sono all’opera per cercare di rendere disponibile il prima possibile i giocatori, ai propri allenatori. Gianluca Petrachi non può ancora farlo in maniera ufficiale. Il ds è ancora sotto contratto con il Torino e non riesce a effettuare il passaggio alla Roma. Petrachi ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili sulla scrivania del patron granata, ma quest’ultimo – secondo quanto ripoterebbe l’agenzia AdnKronos – sarebbe molto irritato e fortemente intenzionato a non liberare il suo direttore; anche se è difficile pensare che Petrachi, eventualmente, possa continuare ad essere il direttore sportivo del Toro.

L’ULTIMATUM – Secondo quanto verrebbe riportato, il club capitolino avrebbe dato 14 giorni di tempo a Petrachi per liberarsi dalla società piemontese. Il mercato è alle porte ed è necessario che il ds possa operare a pieno titolo. Nel frattempo, sempre secondo AdnKronos, la Roma – che è già alle prese con la possibilità dell’addio di Totti – sta sondando altri direttori sportivi nel caso in cui Petrachi non si potesse liberare. I giallorossi stanno ritenendo necessario tutelarsi per evitare di restare scoperti nel caso in cui Cairo non si muovesse dalla propria posizione.