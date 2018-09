Chievo-Torino, i convocati di Mazzarri: rientra Falque, De Silvestri ce la fa

Domani pomeriggio il Torino sarà impegnato al Bentegodi, contro il Chievo, con fischio d’inizio alle 15.00. Quando mancano poco più di 24 ore al match, il club granata ha reso nota la lista dei convocati per la sfida: sono 22, e come previsto è tornato a disposizione Iago Falque. Gli unici assenti restano dunque i lungodegenti Lyanco e Ansaldi, per i quali si sono comunque registrati importanti progressi, ed il giovane Ferigra che sarà domani aggregato alla Primavera

DI SEGUITO I CONVOCATI DI MAZZARRI

PORTIERI: ICHAZO, ROSATI, SIRIGU

DIFENSORI: AINA, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, MORETTI, NKOULOU

CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, PARIGINI, RINCON, SORIANO

ATTACCANTI: BELOTTI, DAMASCAN, EDERA, FALQUE, ZAZA