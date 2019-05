Giudice Sportivo: Berenguer in diffida, Lazio senza Correa

Con un comunicato della Lega Serie A sono state ufficializzate le decisioni del giudice sportivo in merito alla trentasettesima giornata di Serie A. Per quanto riguarda il Toro, Berenguer è l’unico ammonito della gara di domenica scorsa contro l’Empoli. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Mazzarri per la partita contro la Lazio ma entra in diffida e, in caso di cartellino giallo, salterebbe la prima della prossima stagione. Per quanto riguarda invece i biancocelesti, è stato squalificato Correa: l’attaccante era diffidato ed è stato ammonito ieri sera contro il Bologna. La Fiorentina dovrà invece rinunciare a Montella nella cruciale sfida salvezza contro il Genoa: due giornate di squalifica per il tecnico per avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara ed aver colpito con un pugno un cartellone pubblicitario.