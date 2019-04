La probabile formazione del Torino: De Silvestri e Berenguer provano a reggere

Il Torino torna in campo per la 31° giornata, domani alle 15 al “Tardini” di Parma. Un match molto delicato, come tutti quelli che rimangono da qui a fine campionato, ai fini della corsa europea che vede i granata protagonisti. Mazzarri si riserva almeno un paio di dubbi ancora: le condizioni dei giocatori verranno monitorate tra stasera e domattina per comprendere chi ha recuperato meglio dal match contro la Sampdoria. Le assenze forzate di Lukic e Aina (per squalifica) e Falque (infortunio) restringono comunque le possibilità di scelta per Mazzarri.

Il tecnico dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Sirigu in porta; in difesa Izzo, Nkoulou e Djidji (che dovrebbe dare il cambio a Emiliano Moretti). Sugli esterni De Silvestri proverà a stringere i denti dopo la botta al ginocchio riportata contro la Sampdoria. Se darà risposte positive, partirà nuovamente titolare: è convocato, e questo è un buon segnale. Sull’altra fascia non dovrebbe essere in discussione Ansaldi.

A centrocampo, complice la squalifica di Lukic, conferme in blocco per Meité, Baselli e Rincon. Davanti, ad affiancare Belotti dovrebbe essere Berenguer: ma anche lui deve smaltire la fatica degli 88 minuti giocati contro la Sampdoria, minutaggio a cui non era abituato. In ogni caso Mazzarri sa che dovrà programmare anche la gestione dei cambi a gara in corso. In tal senso è facile prevedere che Parigini sarà della partita: se non dall’inizio, almeno in corso d’opera. E potrebbe giocare sia al posto di De Silvestri che di Berenguer.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri