La probabile formazione del Torino: Mazzarri promette sorprese, in difesa ancora Moretti

Walter Mazzarri sembra voler dare una svolta ancora più difensiva alla sua squadra, in vista della trasferta di Napoli. Il tecnico dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il 3-5-1-1. Un Toro molto attento per andare al San Paolo e cercare di portare a casa un risultato non deludente. In difesa l’allenatore sembra avere pochi dubbi. Davanti a Salvatore Sirigu ci saranno Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Emiliano Moretti. Koffi Djidji non è rientrato nella lista dei 21 giocatori convocati, in quanto non ha ancora recuperato dall’infortunio. In mediana dovrebbero scendere in campo Tomas Rincon, Sasa Lukic e Soualiho Meitè. Ma non sono da escludere sorprese: Daniele Baselli si candida per un posto da titolare ed effettivamente Mazzarri sta pensando anche a lui per il match di domani. L’ex Atalanta si giocherà il posto con Lukic e Meitè. Sulle fasce sono favoriti Ola Aina e Cristian Ansaldi su Lorenzo De Silvestri, visto l’ottimo stato di forma dei primi due. A supporto del terminale offensivo Andrea Belotti, ci dovrebbe essere Alejandro Berenguer. Quest’ultimo è in ballottaggio con Vittorio Parigini – rientrato tra i convocati dopo aver recuperato dall’infortunio – e Iago Falque. Poche certezze sull’undici che sarà schierato nel posticipo della domenica, Mazzarri si prende ancora tempo sino a domani per sciogliere le ultime riserve.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri