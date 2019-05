Lazio, contro il Toro spazio ai giovani: Armini e Capanni vedono l’esordio

Quella che domenica farà visita al Toro potrebbe essere una Lazio formato Primavera. Simone Inzaghi ha infatti diretto questa mattina una seduta d’allenamento cui hanno preso parte tanti ragazzi delle giovanili. Undici, invece, i giocatori assenti: Strakosha, Luiz Felipe, Patric, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto, Caicedo, Correa e Neto oltre ai lungodegenti Berisha e Lukaku. E domenica due giovani della Primavera potrebbero addirittura esordire dal primo minuto. Si tratta del difensore centrale Armini e di Capanni, che dovrebbe affiancare il grande ex Ciro Immobile. Ma Armini e Capanni non sono i soli a vedere concrete possibilità di esordio: come loro sognano anche Alia e Abukar.