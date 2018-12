Leader, esempio e garanzia: Toro, rientra Moretti in formato capitano

Questa sera, contro il Südtirol, diversi giocatori avranno l’occasione di mettersi in mostra, per cercare di convincere Mazzarri a concedere loro maggiore spazio nelle prossime gare. “Tra coloro che giocheranno, alcuni sono partiti titolari qualche partita fa, alcuni non hanno mai giocato dall’inizio, altri sono entrati e si sono dimostrati all’altezza in campionato” ha spiegato ieri il tecnico, presentando la gara contro gli altoatesini.

RIENTRO DA TITOLARE – A guidare la squadra ci sarà Emiliano Moretti, colonna della squadra ed elemento imprescindibile all’interno dello spogliatoio. Superato nelle gerarchie da Djidji, il centrale è pronto a rientrare dal primo minuto ad oltre due mesi dalla gara contro il Frosinone in cui si è registrata la sua ultima presenza. In questo lasso di tempo mai una parola fuori posto, anzi: Moretti ha continuato a dare il buon esempio ai compagni, aiutando sopratutto i più giovani mettendo a disposizione del gruppo tutta la sua esperienza.

CAPITANO E GARANZIA – A trentasette anni compiuti, il centrale continua ad essere una vera e propria garanzia dentro e fuori dal campo. In avvio di stagione, quando chiamato in causa, Moretti ha dimostrato di essere tutt’altro che un giocatore prossimo al ritiro: sul campo ha messo in fila prestazioni di livello caratterizzate da una grandissima intelligenza tattica abbinata ad eleganza in chiusura. E questa sera, in una di quelle gare in cui un calo di concentrazione può portare ad una figuraccia, spetterà proprio a lui il compito di guidare i compagni con la fascia da capitano al braccio.