Milan e Uefa: anche il Torino attende lumi tra l’ultima di A e le decisioni di Nyon

L’ultima giornata di Serie A avrà ancora dei motivi di interesse per quanto riguarda il Torino. Oltre che per la squadra di Mazzarri, senza più obiettivi di classifica ma intenzionata a chiudere la stagione al meglio davanti al proprio pubblico, anche per quanto accadrà al Milan. I rossoneri di Gattuso sono quinti, un punto dietro Atalanta e Inter, che hanno in casa due gare abbordabili contro Sassuolo ed Empoli. Il che significa che il Milan, anche vincendo a Ferrara contro la Spal, non sarebbe sicuro di centrare la Champions League.

LA MAZZATA – E a tal proposito, dopo lo stop di Empoli che ha causato l’eliminazione del Torino dalla corsa Europa, nell’ambiente granata si sta rapidamente diffondendo una speranza. Riguarda l’indiscrezione pubblicata in data domenica 19 maggio dal Corriere della Sera: il Milan avrebbe deciso di non effettuare ricorso al TAS di Losanna contro la sentenza della Camera giudicante della Uefa per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. Il fine sarebbe quello di cercare un compromesso con Nyon, per evitare una punizione dura come quella della sentenza, il cui dettato è il seguente: multa da 12 milioni di euro, il limite di 21 giocatori nelle Coppe e l’esclusione dalle competizioni europee se nel 2021 non sarà raggiunto il pareggio di bilancio (con una tolleranza di -30 milioni).

LA SPERANZA – Una soluzione possibile sarebbe il “patteggiamento”, con il Milan che resterebbe fuori dalle competizioni europee per una stagione, ma allo stesso tempo eviterebbe il sommarsi di ulteriori sanzioni. Un sacrificio che il club rossonero potrebbe essere disposto a fare a cuor leggero in caso di qualificazione all’Europa League, molto meno se si qualificasse per la Champions. Ecco allora che diventerà interessante seguire l’ultima giornata di Serie A: il Torino, in quanto prima esclusa dall’Europa League a prescindere dalla posizione finale in classifica, potrebbe tornare a “sperare” in un ripescaggio. Uno scenario che sotto la Mole tutti ricordano bene, visto che il club granata beneficiò nel 2014 della mancata concessione della Licenza Uefa al Parma ottenendo il pass per l’Europa.