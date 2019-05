Nazionale, Mancini apre a Belotti: “Sta facendo molto meglio”

Convocazione in Nazionale in vista per Andrea Belotti. Dopo le recenti esclusioni, il Gallo potrebbe infatti tornare a fare parte degli elementi a disposizione di Roberto Mancini per le partite in programma a giugno e valide per la qualificazione ai prossimi Europei. “Belotti in questa seconda parte di stagione sta facendo molto meglio, è un segnale molto positivo” ha commentato il commissario tecnico, intervenuto a margine della premiazione per la Hall of Fame. E Mancini ha poi concluso che “è importante poter scegliere tra tanti bravi giocatori”. Parole che, dunque, sembrerebbero aprire ad un ritorno del Gallo in Nazionale.