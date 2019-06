Ola Aina e il futuro: “Non posso parlarne, ma in Italia sono stato bene”

Il giocatore del Torino Ola Aina è stato riscattato dal Torino, come aveva annunciato Cairo. Tuttavia, siccome non è ancora arrivata l’ufficialità, il giocatore – dal ritiro della Nazionale nigeriana – ha voluto soltanto sottolineare che in Italia è stato bene: “Del mio futuro non posso parlarne, so solo che mi sono goduto il mio periodo in Italia, sono stato bene. Adesso aspettiamo e vediamo cosa accadrà in questo mese“.