Omaggio a Moretti: Petrachi assente per non distogliere l’attenzione

L’assenza di Gianluca Petrachi dalla conferenza stampa di Emiliano Moretti non poteva non balzare all’occhio: era presente la squadra al gran completo, così come lo staff tecnico e le principali figure dirigenziali. Non però il direttore sportivo salentino, che evidentemente non ha avvisato il presidente Cairo dei motivi della sua assenza: “Chiedete a lui perchè”, ha risposto il numero uno granata a chi gli chiedeva se sapesse qualcosa.

Secondo quanto trapela dalla società granata, tuttavia, l’assenza di Petrachi ha ragioni ben precise: il direttore sportivo avrebbe scelto di non presenziare alla conferenza stampa di addio di Moretti, giocatore su cui lui per primo ha scommesso nel 2013, per non distogliere attenzioni. Il direttore sportivo avrebbe preferito evitare domande su di lui e sul suo futuro in un giorno che era dedicato unicamente al saluto ad un grande professionista come Moretti.