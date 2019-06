Parigini, operazione riuscita: “Avrei voluto dare il mio contributo”

È stato sottoposto quest’oggi ad intervento chirurgico Vittorio Parigini, per curare la sport ernia. Il giocatore, che a causa del problema ha dovuto saltare il finale di stagione ed ha dovuto rinunciare all’Europeo Under 21, ha voluto condividere un messaggio su Instagram: “Operazione perfettamente riuscita. I pensieri sono tanti, avrei voluto dare il mio contributo nel finale di stagione e ora in #nazionale, ma questo intervento era necessario. Ringrazio tutti per i bellissimi messaggi di sostegno ricevuti in questi giorni. Ci vediamo presto in campo, più forte di prima”. I tempi di recupero dovrebbero essere di 35-40 giorni.