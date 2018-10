Possesso palla, tiri, occasioni: Torino superiore al Bologna, ecco da dove ripartire

La statistica più significativa di Bologna-Torino riguarda i tiri in porta. I piemontesi ne hanno effettuato 8, i padroni di casa 3. Entrambe le squadre hanno segnato 2 gol. Ciò evidenzia una maggiore precisione degli emiliani: il 67 % dei loro tiri nello specchio sono andati in rete, mentre solo il 25% di quelli granata si sono concretizzati, una differenza significativa. I granata hanno effettuato una mole di gioco maggiore – lo dimostrano i tiri totali che sono il doppio rispetto a quelli della squadra d’Inzaghi, 12 contro 6 – ma comunque non è riuscita a portare a casa i tre punti.

LA REAZIONE – Vittoria che sarebbe stata meritata, anche il dato del possesso palla è a favore di Belotti e compagni che hanno tenuto la sfera per il 52% del tempo. Il 37 per cento del possesso palla del torino è stato nella metà campo avversaria – dato maggiore rispetto a quello del Bologna che l’ha fatto per il 33%. Nella ripresa i granata sono stati più offensivi tenendo un baricentro medio più alto – 54,08 m contro i 48,24 m del primo tempo – che ha costretto a far arretrare la squadra d’Inzaghi – 45,67 m, rispetto ai 52, 21 m della prima frazione di gara. Nella ripresa, dopo il blackout che ha permesso agli emiliani di rimontare, il Toro ha provato a rispondere riversandosi in attacco. Questa reazione granata è testimoniata dall’avanzamento del baricentro rispetto ai primi 45′.

GRANATA SUPERIORI – In tutte le altre statistiche si evidenzia supremazia del Torino: dai corner (4 contro i 3 dei felsinei) alle azioni manovrate costruite (38 contro le 30 rossoblù) passando per i passaggi riusciti (368 contro 323). Nei passaggi la squadra di Mazzarri ha avuto un tasso di precisione dell’82% contro il 76% degli avversari. Entrambe le squadre hanno imbastito 19 ripartenze. Interessante un dato che riguarda i portieri. Skorupski ha dovuto fare 5 parate, mentre Sirigu non ne ha effettuate neanche una a fronte delle 3 occasioni da gol che hanno costruito gli avversari (10 quelle dei granata). “Stiamo stati dei polli”, ha dichiarato Mazzarri nel post partita e le sue affermazioni trovano riscontro nei numeri.