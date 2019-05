Torino, chi gioca con la Lazio? Mazzarri orientato a schierare le prime scelte

Si avvicina l’ultima di campionato per il Torino e, come di consueto nell’antivigilia del match, ecco le prime indicazioni di formazione. Walter Mazzarri e la sua squadra ci tengono a finire il campionato con una vittoria dopo la debacle di Empoli, per finire al meglio la stagione nello stadio di casa. Ecco perchè, tendenzialmente, nell’undici titolare non dovrebbero esserci grosse variazioni. Restano comunque dei dubbi a centrocampo e sulla trequarti. Il modulo di base non dovrebbe variare: spazio al 3-4-2-1 mazzarriano.

