Torino, dal Filadelfia: per Parigini distrazione all’adduttore, salta il derby

Primo maggio di lavoro al Filadelfia, dove in mattinata la squadra di Walter Mazzarri è scesa in campo per preparare il prossimo match di campionato contro la Juventus. Sessione tecnico-tattica sotto il sole di una bella giornata primaverile per i granata, che hanno concluso l’allenamento con una partita a ranghi misti. Ancora ai box Djidji (stagione finita per lui) che ha proseguito le terapie di riabilitazione, mentre gli esami strumentali svolti da Parigini hanno evidenziato una distrazione miotendinea al lungo adduttore della coscia sinistra. L’attaccante classe 1996 salterà dunque il derby di venerdì prossimo e la prognosi per il finale di stagione verrà valutata in base all’evoluzione clinica.

IL COMUNICATO DEL TORINO FC:

“Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti. Per quanto concerne il bollettino medico, gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Vittorio Parigini hanno evidenziato una distrazione miotendinea al lungo adduttore della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata in base all’evoluzione clinica. Il programma di domani prevede la seduta di rifinitura pomeridiana cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.”