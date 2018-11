Torino, è una sosta che dà morale: gol e minuti per i granata in Nazionale

Forse potrà rompere il ritmo e le emozioni frenetiche del campionato, forse a qualcuno risulterà anche un po’ noiosa. Eppure non sempre la pausa per le Nazionali vien per nuocere. Nonostante la delusione per le mancate convocazioni in azzurro di Zaza, Belotti e Baselli, almeno cinque dei giocatori del Torino torneranno dai rispettivi ritiri con il sorriso e una maggiore fiducia nei propri mezzi. Il resoconto di questi 15 giorni lontani dalla Mole è stato positivo per tutti. O quasi.

GLI AZZURRI – Dopo una partita vissuta all’ombra di Donnarumma (pareggio a reti bianche contro il Portogallo), è finalmente arrivata un’occasione anche per Sirigu. Una maglia da titolare più che meritata per quanto fatto vedere in campionato dall’estremo difensore granata, che è riuscito a mantenere inviolata la propria porta nel match amichevole disputato (e vinto 1-0 dagli azzurri) contro gli Stati Uniti. Ma le più grandi soddisfazioni arrivano dall’Under 21, che ha visto Parigini grande protagonista. Per il classe 1996 un assist (contro l’Inghilterra) e un gol – seppur inutile per il risultato finale – contro la Germania. Segnali recapitati a Mazzarri, con grande voglia di essere protagonista anche al Torino: “Vorrei giocare di più, ma rispetto le scelte del mister; è come un padre per me” le sue parole alla Rai dopo il match contro la Germania.

GLI ALTRI – Soddisfazioni che arrivano anche per Rincon, Lukic e Damascan. Per ‘El General’, leader indiscusso del Venezuela, gol (su rigore) e assist vincente rispettivamente contro Giappone e Iran. Grande protagonista anche Damascan, che ha trovato il primo gol in Nazionale e una maglia da titolare con la sua Moldavia: segnali per la Primavera e per Mazzarri. Soddisfazioni anche per Lukic, titolare e promosso con la sua Serbia in Lega B di Nations League.

MACCHIA – L’unica macchia quella legata ad Aina, fuori con la Nigeria per entrambi i match di qualificazione per la prossima Coppa d’Africa. Le ‘Super Eagles’ hanno staccato il pass per la competizione che si giocherà nel giugno 2019 in Camerun, ma il giocatore del Torino è rimasto in tribuna ufficialmente per una “leggera contusione”. A stretto giro di posta il Torino lo sottoporrà esami più specifici per capire se sarà a disposizione contro il Cagliari.