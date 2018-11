Toro: quante polemiche con Rocchi! E l’ultimo sgarbo contro la Sampdoria…

Il prossimo match del Torino, contro la Sampdoria di Giampaolo, sarà diretto da Gianluca Rocchi, fischietto della sezione di Firenze che non ha storicamente un buon rapporto con la squadra granata, a causa delle sue scelte che hanno fatto molto spesso infuriare il Toro. La lista non è affatto corta, e si è anche aggiornata a febbraio di quest’anno, proprio sul campo di Marassi in Sampdoria-Torino.

SAMPDORIA – Mazzarri era seduto sulla panchina granata da esattamente un mese, e cercava una vittoria esterna contro i blucerchiati per dare continuità ai risultati positivi. Tante le polemiche scaturite in quell’occasione a causa della direzione del fischietto toscano. Prima la mancata espulsione a Ramirez, che – già ammonito – rifilò una gomitata in pieno volto ad Ansaldi. Poi il contatto tra Murru e Belotti, con quest’ultimo lanciato a rete e rimasto impunito. In più, in quel giorno Mazzarri fu anche espulso per la prima volta da quando è allenatore del Toro: il tecnico protestò veementemente contro l’arbitro Rocchi, in seguito a un contrasto che fece rimanere a terra De Silvestri con il naso sanguinante. I blucerchiati continuarono e arrivarono fino in area di rigore del Toro, scatenando di fatto l’ira di Mazzarri. Lo stesso tecnico commentò così l’accaduto: “Mia espulsione? De Silvestri stava sanguinando, eravamo in inferiorità numerica. La palla è finita in area, per fortuna la Sampdoria non ha fatto gol, poi abbiamo preso noi la palla e a quel punto ha fermato il gioco. Mi sembrava troppo, gliel’ho detto.”

DERBY – Il rapporto tra Torino e Rocchi non è mai stato idilliaco. Tutto si incrinò in quel derby del 30 settembre 2007, quando il fischietto fiorentino convalidò un gol alla Juventus oltre il 90′, non individuando un’evidente posizione di fuorigioco di David Trezeguet, che regalò quindi il successo ai bianconeri. Ma non fu l’unico caso: Rocchi fu anche l’arbitro che espulse Kamil Glik, sempre nel derby, per il fallo su Giaccherini.

NUMERI – Nel complesso, i numeri di Rocchi con il Torino non sorridono particolarmente ai granata. In Serie A sono 9 le vittorie granata, e altrettante sono le sconfitte. Sono invece 5 i pareggi nella massima serie per il Toro con Rocchi come arbitro. La prossima gara contro la Sampdoria sarà importante anche sotto questo punto di vista.