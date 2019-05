Torino, il pagellone di fine anno: Bremer 6, nonostante quel gol di CR7

Sono solo 7 le presenze di Bremer in questa stagione con la maglia granata. Troppa la concorrenza nel reparto difensivo granata: con la stagione molto positiva giocata da Izzo, Nkoulou, Moretti e Djidji, il difensore brasiliano ha trovato pochissimo spazio. Inamovibili Izzo e Nkoulou, Mazzarri ha sempre alternato Moretti e Djidji per l’altra posizione, trovando spazio per lui solo a fine stagione. Per Bremer, arrivato dall’Atletico Mineiro un anno fa per 5.8 milioni, solamente 5 presenze in Serie A (per un totale di 181′ – solo una la partita in cui è stato in campo tutti e novanta i minuti e cioè il derby della Mole, poi 79′ con la Lazio e poi qualche minuto contro Roma, Milan e Sassuolo) e 2 presenze in Coppa Italia (contro Cosenza e SudTirol). In ogni caso Bremer, nelle poche occasioni avute, ha destato buone impressioni, e l’anno prossimo potrebbe avere più spazio qualora fosse confermato.

PARTITA TOP – Bene nell’ultima gara di campionato in casa contro la Lazio. Partito dal 1′ a causa della scelta di Moretti di entrare solo nel finale di partita, il numero 36 si è comportato bene, ha giocato in modo pulito e non ha sbagliato praticamente nulla. C’è anche da dire che la partita non è stata una delle difficili di questo campionato, considerato il valore del match e le motivazioni della Lazio, ma il difensore si è fatto trovare pronto. Sopra la sufficienza anche le due gare in Coppa Italia contro il Cosenza e il SudTirol.

PARTITA FLOP – Il derby della Mole non è certo un bellissimo ricordo per Bremer. L’unico errore della partita l’ha commesso nel. Il pareggio della Juventus è arrivato con cross da sinistra: il difensore granata non ha marcato bene Cristiano Ronaldo e gli ha permesso di saltare da solo in area di rigore. Implacabile il gran colpo di testa del fenomeno portoghese, che ha tolto al Torino due punti che sarebbero stati d’oro. Ovviamente per lui era l’esordio dal 1′ in Serie A e il tecnico granata Walter Mazzarri, in assenza di Djidji out per l’operazione al menisco e di Moretti squalificato, ha dovuto schierare il numero 36 dall’inizio. Tolto quell’episodio, la prova era stata positiva.