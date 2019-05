Torino: nel 2018-2019 la miglior media spettatori di sempre al “Grande Torino”

I risultati esaltanti del girone di ritorno e le promozioni per l’acquisto dei biglietti delle partite casalinghe, hanno portato il Torino di Cairo a stabilire la cifra più alta di media spettatori da quando i granata giocano all’Olimpico Grande Torino, più precisamente parliamo di 21.385, praticamente 3.000 in più rispetto all’anno scorso (18.596) e circa 4.000 in più rispetto alla stagione in cui i granata, allenati da Ventura, si giocarono l’accesso all’Europa League con il Parma (all’epoca 17.024). Il dato non sorprende neanche troppo se si guarda il cammino del Torino, che ha chiuso la miglior stagione degli ultimi 25 anni.

2005/2006 – L’ultima volta che il Torino raggiunse quota 20.000 per la media spettatori annuale fu il primo anno in Serie A di Cairo, quando sulla panchina granata si erano seduti Zaccheroni prima e De Biasi poi. Mentre, per trovare una media maggiore, bisogna tornare indietro di un altro anno, ovvero quando Urbano Cairo prelevò il Torino nel 2005 e in quell’annata centrò una storica promozione in Serie A. C’è da dire, però, che quella stagione i granata giocavano ancora al Delle Alpi, stadio ben più capiente dell’Olimpico Grande Torino, potendo ospitare quasi 40.000 spettatori in più rispetto all’attuale stadio di casa del club di Cairo. Sempre tornando ai dati relativi alle stagioni giocate allo stadio ora di proprietà della Juventus, neanche l’annata in cui Camolese aveva portato il Torino a partecipare all’Intertoto aveva fatto registrare numeri più alti, considerando che la media di quella stagione (2001/2002) è inferiore di 2.000 spettatori rispetto all’attuale.