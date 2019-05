Torino-Lazio, atto finale di una stagione positiva

La partita di oggi tra Torino e Lazio è l’atto finale di una buona stagione per entrambe le squadre. Se i biancocelesti nonostante in campionato abbiano zoppicato più del previsto hanno poi vinto la Coppa Italia, il Toro in Serie A ha fatto incetta di record: da Sirigu paratutto ai 60 punti già conquistati, alle sole due sconfitte subite in trasferta, ad una difesa granitica che ha ceduto solo poche volte proprio contro Bologna e Empoli, due partite che di fatto hanno tolto l’Europa ai granata. C’è rammarico per quello che poteva essere e non è stato ma è altrettanto vero che quest’anno Belotti e compagni hanno fatto sognare i tifosi arrivando a poche partite dalla fine del campionato in lizza per entrare in Champions League, cosa mai successa prima. Il bicchiere è decisamente mezzo pieno anche se un po’ di amarognolo rimane sul palato.

Le cause della mancata qualificazione in Europa League sono molteplici: dal rendimento di Zaza e prima di Soriano, i due acquisti doc della scorsa campagna acquisti, di fatto rivelatisi due giocatori in meno, agli infortuni di Falque che ne hanno compromesso la stagione e poi una mancanza di concentrazione contro le cosiddette ‘piccole squadre’, Bologna, Parma, Cagliari, Empoli. Riguardando i punti persi contro queste compagini è chiaro che la rabbia aumenta. Ma le vittorie contro il Milan e l’Inter, i due derby disputati alla pari, sfiorando la vittoria, ed altre partite dove i granata si sono sempre distinti, sono momenti dove i tifosi hanno potuto godere finalmente di prestazioni importanti. Se si toglie il Napoli, unica squadra che ha veramente dominato il Toro, le altre ‘grandi’ nei granata hanno sempre trovato pan per i loro denti e come nel caso delle sconfitte contro la Roma i granata avrebbero meritato ben altro.

Con la Lazio si chiude il cerchio di una buona stagione e l’input di Mazzarri ai suoi ragazzi è stato chiaro: vincere per finire al 7° posto in maniera più che dignitosa il campionato. Il Toro ad oggi ha messo dietro Lazio, Sampdoria, Fiorentina, squadre che a inizio stagione erano più accreditate rispetto ai granata e se si guarda la classifica il distacco dalla Roma è di soli tre punti, del Milan di 5 e dell’Inter di 6, squadre che per il calciomercato hanno speso davvero tanto più dei granata. Ecco perché oggi è importante chiudere vincendo, dimostrando che anche il Toro è tra le ‘grandi’ del campionato, e non più quella media compagine che finiva i campionati tra il 10° e il 12° posto. I granata hanno poi un altro compito importante contro la Lazio , far concludere una meravigliosa carriera con la vittoria al loro compagno di squadra, Emiliano Moretti, che appende le scarpe al chiodo per diventare dirigente granata.