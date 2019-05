Torna in campo oggi pomeriggio il Torino di Walter Mazzarri in vista dell’ultima giornata di campionato in programma domenica alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio di Simone Inzaghi. I granata avranno la possibilità di chiudere nel migliore dei modi questa stagione al Grande Torino davanti ai propri tifosi.