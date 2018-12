Torino-Sudtirol 2-0, Zanetti: “Abbiamo fatto bella figura”

Al termine della gara tra Torino e Sudtirol è intervenuto Paolo Zanetti. Ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore del Toro, attuale allenatore della squadra di Bolzano: “Il nostro obiettivo era fare bella figura, credo che lo abbiamo centrato. Mi sono arrabbiato per il gol annullato in fuorigioco, perché non capita tutti i giorni venire a Torino e segnare. Questa partita deve darci delle motivazioni per il campionato, ora ci aspettano due partite difficili. Questa squadra ha delle grande potenzialità e dobbiamo dimostrarlo anche in campionato”.