Toro, 63 punti ma niente Europa: mai successo negli ultimi dieci anni

Si è chiusa al settimo posto con sessantatré punti la stagione del Toro, che a causa della vittoria della Lazio in Coppa Italia non è riuscito a centrare un posto in Europa League. Una vera e propria beffa per i granata che, nonostante una serie di record battuti, rimangono così esclusi dalle competizioni europee.

BEFFA COPPA ITALIA – Una beffa, appunto, perché è tutt’altro che frequente che si aggiudichi la Coppa Italia una squadra di per sé non qualificata ad alcuna competizione europea. Negli ultimi dieci campionati, infatti, è capitato solamente tre volte, due delle quali è stata proprio la Lazio a beneficiarne. Nel 2008/2009 i biancocelesti chiusero in decima posizione, garantendosi un posto in Europa grazie alla vittoria in Coppa. A pagarne le conseguenze fu allora l’Udinese che arrivò sesto con 58 punti. Nel 2012/2013 la Lazio arrivò invece settima (all’epoca andavano in Europa solamente le prime sei) ed in Europa League a discapito della Roma, sesta classificata e sconfitta in finale. Nel 2010/2011 fu invece il Palermo ad approfittare della finale di Coppa Italia, soffiando così il posto alla Juventus settima. Allora, però, il regolamento prevedeva che, nel caso la vincitrice fosse già qualificata ad una coppa europea, si qualificasse in Europa League la finalista sconfitta.

SFORTUNATO PRIMATO – Ma la beffa del Toro è doppia nel caso di questo campionato. Perché i granata sono rimasti esclusi dall’Europa League nonostante sessantatré punti conquistati in campionato. Andando a prendere in considerazione gli ultimi dieci campionati di Serie A, non era mai capitato. Nel 2016-17, nel 2010-11 e nel 2008-09 si toccò la quota più alta, quando l’ultima qualificata per l’Europa League totalizzò proprio 63 punti. Solo la Roma, nel 2012-13 è rimasta esclusa con sessantadue punti, comunque uno in meno di quanto fatto quest’anno dal Toro. In cinque casi su dieci, inoltre, sono stati sufficienti sessanta punti al massimo. Un anno fa, ad esempio, l’Atalanta si qualificò in Europa con 60 punti. Per completare il quadro, una breve incursione sui campionati esteri: in Europa ecco gli inglesi del Wolverhampton con 57 punti, gli spagnoli del Getafe e Siviglia con 59 e dell’Espanyol con 53. In una stagione in cui la squadra di Mazzarri ha abbattuto diversi record della storia recente del Toro, i granata sono riusciti a modo loro anche a riscrivere quella del campionato italiano. Perché rimanere fuori dall’Europa con 63 punti rappresenta un episodio unico nella storia recente della Serie A.