Toro ed Europa, Vives: “I granata la meritano”

Ha parlato sulle colonne dell’edizione torinese del CorSera l’ex granata Vives, in merito all’Europa ancora incerta per il Torino, che arriverebbe a seguito di un ripescaggio. Per lui i granata quest’anno si sono meritati l’ingresso nella seconda coppa europea: «Mazzarri e i suoi non si sentirebbero dei ripescati: 63 punti di solito bastano per qualificarsi». In merito poi alla preparazione anticipata imposta dal tecnico a causa di questa incertezza sul futuro e necessaria per non arrivare impreparati in nessuno scenario, Vives parla di scelta giusta: «Anticipare la preparazione senza la certezza di giocare in Europa non può essere un’opzione. I calciatori anche in vacanza staranno lavorando per conto proprio».