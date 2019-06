Toro, parla Comi: “Europa? Noi saremmo pronti. E Cairo ci stupirà”

Il direttore generale granata Antonio Comi ha parlato a Napoli, dove ha ritirato il premio Financial Fair Play: “Europa League? Noi saremmo prontissimi, ma non dipende da noi quindi è inutile pensarci. Sessantatré punti non sono bastati per l’Europa? Da Toro, era accaduto solo una volta nella storia del campionato. Il Toro è una società sana con tante ottime strutture. Europa solo rimandata? Il nostro obiettivo è questo, speriamo di farcela. Non sarà facile, ma Cairo è ambizioso e anche quest’anno ci stupirà”