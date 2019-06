Urbano Cairo: “Noi avremmo meritato l’Europa, è importante tenere i conti in ordine”

Urbano Cairo è stato ospite del programma di Radio 24 “Tutti convocati“, il presidente del Torino commenta così la situazione del Milan: “Sentenza Milan? Non mi esprimo. Noi abbiamo fatto un grande campionato e avremmo meritato di andare in Europa League. Penso che sia importante tenere i conti in ordine. Noi abbiamo fatto passi in avanti rispetto al Torino di 6-7 anni fa“.

Poi Cairo ha detto la sua anche sulla Super Champions: “Con Bellinazzo siamo totalmente d’accordo. Lui dice di essere per una miglior distribuzione delle risorse dei diritti tv. Aggiungo che con questa Super Champions si creerebbero ulteriori squilibri. In Europa, 14 squadre hanno preso negli ultimi 26 anni 7 miliardi di euro; con questa Super Champions ne prenderebbero 7 miliardi in 3 anni. Uno squilibrio totale. I campionati sono belli e attraggono la gente quando c’è molta competizione. Questo accade in Premier League, esempio da seguire, in parte anche nella Liga spagnola. La competizione è tutto. In Inghilterra la prima prende 170 milioni di sterline di diritti televisivi, l’ultima ne prende 100. Il rapporto è molto diverso dall’Italia, dove il rapporto dalla prima all’ultima la Juve ne prende 100 e l’ultima ne prende 30. Lo squilibrio è già notevole oggi. Se ci fosse questa Super Champions, diventerebbe ancora maggiore. Su questo progetto di Super Champions su cui anche Macron si è pronunciato in modo negativo, bisogna pensare all’ interesse della gente, che ama il fatto che risultati totalmente inaspettati possano accadere. Le risorse rispetto a cinque-dieci anni fa sono aumentate in modo importante, nei campionati così come per quel che riguarda la Uefa. Poi è vero che uno deve continuare a crescere ma l’aumento di risorse è notevole. La cosa che va fatta con un minimo più di attenzione è la gestione di queste risorse. Pensiamo agli anni Novanta: non c’erano i diritti televisivi ma i campionati funzionavano benissimo. Da allora poi c’è stato un grande aumento di risorse, ma non tutti le hanno gestite nel migliore dei modi. In Inghilterra sì: loro ad esempio hanno ristrutturato gli stadi. In Spagna invece fino a cinque anni fa le società erano indebitate. Poi con l’arrivo di Tebas a capo della Lega, la raccolta di diritti tv è passata da 700 milioni a oltre 2 miliardi: le società hanno ricominciato a investire facendo ricavi. E’ un problema quindi di quantità, ma anche di gestione dei ricavi: non possiamo toglierli a tutte le altre squadre per concentrarli solo su 14 big”.

Al presidente poi viene chiesto un parere sulla norma del Decreto Crescita (si tratta di un decreto legge il quale prevede che, dal 1° maggio, se un soggetto che non ha risieduto negli ultimi due anni nel Bel paese si trasferisce in Italia, può vedere tassato del 30% e non del 43% il suo compenso lavorativo per un periodo di cinque anni): “E’ una cosa che dovrebbe servire ad attrarre un certo tipo di campioni. E da questo punto di vista, potrebbe aumentare attrattività e competitività. Sicuramente è una buona cosa anche se poi occorre vedere se, per quella che è la situazione in Italia, non possa creare ancora più squilibrio. Ma se questa è la legge va seguita. Sicuramente comunque può portare più competitività in Italia e questo è da apprezzare“.