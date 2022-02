Guerra in Ucraina, la FIGC posticipa di 5 minuti l’inizio di tutte le partite

Il presidente Gabriele Gravina: "Sarebbe sbagliato voltarsi dall'altra parte, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace"

Il calcio d'inizio di tutte le partite in programma per il fine settimana, siano esse di professionisti o di dilettanti, verrà posticipato di 5 minuti. Questa la decisione della FIGC nel tentativo di professare unità sotto il vessillo della pace, e di sensibilizzare tutti sul tema del rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare un rimedio diplomatico alla crisi in Ucraina. Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC: "I valori universali dello sport ci impongono una riflessione, non vogliamo girarci dall'altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell'opionione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace".