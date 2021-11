Juventus, Daspo ai tifosi bianconeri: scontri con la polizia il giorno del Derby

Adottati 25 Daspo nei confronti di ultras della Juventus, i fatti risalgono al Derby della Mole dello scorso 2 ottobre

Sono 25 i Daspo adottati nei confronti di ultras della Juventus appartenenti ai gruppi Tradizione Antichi Valori e Bravi Ragazzi. In seguito a un'articolata indagine da parte della Polizia di Stato, una settantina di tifosi bianconeri aderenti ai due gruppi, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, travisamento e lancio di oggetti pericolosi in occasione di competizioni sportive. L'incidente risale allo scorso 2 ottobre, prima dell'inizio del Derby della Mole disputato allo stadio Olimpico Grande Torino e la procura, inoltre, valuterà le eventuali responsabilità di carattere penale. Dopo un'attenta analisi delle immagini, il personale della Digos ha individuato e denunciato nei giorni scorsi altri 23 ultras bianconeri, già con precedenti diffide, nei confronti dei quali sono stati adottati altri provvedimenti Daspo da 2 a 7 anni - per complessivi 92 anni - con obbligo di firma.