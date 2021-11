Plusvalenze, Juventus sotto inchiesta: la Guardia di Finanza alla Continassa

Sei indagati in casa bianconera, tra cui il presidente Agnelli, il vicepresidente Nedved e l'ex direttore sportivo Paratici

Notizia clamorosa nella serata di venerdì: la Guardia di Finanza mette sotto inchiesta la Juventus per falso in bilancio, in relazione alle stagioni 2018-19, 2019-20 e 2020-21. Sotto accusa le plusvalenze di cui si sono recentemente occupate anche Consob e Covisoc. Oggi pomeriggio la Guardia di Finanza si è presentata alla Continassa, sede del club bianconero, per acquisire tutti i documenti necessari.