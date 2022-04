UFFICIALE – Il Catania viene estromesso dal campionato di Serie C

Il club siciliano è stato escluso dal campionato in seguito alla chiusura anticipata dell'esercizio provvisorio voluta dal Tribunale

Nella giornata odierna è arrivata una notizia molto triste per i tifosi del Catania. La società siciliana è stata infatti esclusa dal campionato di Serie C e la sua stagione termina senza poter più giocare partite. La causa di questo fallimento è dovuta a problemi finanziari tanto che il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino nelle scorse ore aveva cercato in tutti i modi di ottenere da diversi imprenditori locali una liquidità economica, pari a circa 45 mila euro, per proseguire il campionato. Questa decisione fa sì che il Catania dovrà ricominciare dai dilettanti il prossimo anno. La FIGC ha inoltre revocato l’affiliazione alla società fallita e tutti i calciatori sono da oggi svincolati. La sentenza del fallimento è stata emessa dal Tribunale di Catania nel seguente comunicato: "Si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania – sezione fallimentare – ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a.".