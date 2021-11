Via alle ATP Finals! E Djokovic ricorda a Tsitsipas: “A Torino tanti tifosi granata”

Gli otto concorrenti delle ATP Finals di tennis immersi nelle piazze di Torino

A Torino è il grande giorno che si aspettava da tempo: partono oggi, domenica 14 novembre, le ATP Finals, il torneo di tennis più importante dopo le prove del Grande Slam. Il programma prevede alle 14 il primo match tra Medvedev e Hurkacz, in serata alle 21 l'atteso confronto tra Berrettini e Zverev. Nei giorni precedenti al torneo, gli 8 concorrenti alle ATP Finals - Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz e Casper Ruud - si sono resi protagonisti di un tour a piedi per le vie del centro della città, luogo dove hanno scattato la foto di gruppo ufficiale. E c'è stato un siparietto a sfondo calcistico tra il numero uno Djokovic e il greco Tsitsipas. "Sono venuto a giocare qui a Torino quando avevo 15 anni, era il campionato Under 16. Penso che lo scenario sia fantastico, con le montagne a fare da sfondo alla città". Il greco ha risposto: "Penso che Torino sia nota per i tartufi... e per la Juventus!". Djokovic ha ribattuto (minuto 2.30 del video qui sotto): "Stai attento, qui ci sono anche tantissimi tifosi del Torino...". E il polacco Hurkacz ha aggiunto: "Sì, meglio stare attenti...".