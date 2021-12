Vidal: “Occorre tempo per vendere la Samp. Nessun contatto con Vialli”

Il commercialista è a oggi il vero e proprio proprietario a livello legale, in quanto titolare del trust Rosan

Gianluca Vidal a oggi è da considerarsi a livello legale il proprietario della Sampdoria, in quanto titolare del trust Rosan al quale ogni soggetto interessato al club dovrà rivolgersi per trattare l’eventuale acquisto della società. Il commercialista ha chiarito alcune questioni, iniziando proprio dalle tempistiche relative alle manifestazioni di interesse che ha ricevuto: "Non esistono in tal senso tempi certi - inizia Vidal - . In genere, le modalità attraverso cui si svolge qualsivoglia negoziazione seguono un iter codificato. Innanzitutto, la manifestazione di interesse. Quindi, l’identificazione della controparte da parte del soggetto incaricato della trattativa. In questo caso, il sottoscritto. Quindi la verifica della provenienza dei fondi. Cioè, che si tratti di soldi puliti. Dopodiché si discute il valore del bene che si attribuisce all’oggetto o all’azienda interessata. Esso viene sempre determinato al lordo del debito (il cosiddetto "enterprise value"). Se il discorso può andare avanti - continua il commercialista - , parte il processo di "virtual due diligence", con la messa a disposizione della documentazione. In questo caso, dell’U.C. Sampdoria.Al termine di questo iter si negozia parallelamente alla due diligence discutendo del contratto. Diciamo che dalla due diligence al cosiddetto closing passano in media quattro o cinque mesi - spiega Vidal - , non certo trenta giorni".