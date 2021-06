Calciomercato: Bologna su Kolarov, il Genoa vuole Lammers

Continuano le principali trattative di calciomercato, prima che questo cominci ufficialmente il primo giorno del mese di luglio. Sono molte le squadre che si stanno muovendo in ottica rinforzi: tra queste c'è il Bologna di Mihajlovic, un grande estimatore da sempre di Kolarov, terzino sinistro che è stato alla Lazio per poi trasferirsi all'Inter. Nonostante i suoi 35 anni, il tecnico serbo vuole Kolarov in squadra e la società rossoblu sta lavorando per riuscire a mettere a segno questo colpo che porterebbe molta esperienza in casa Bologna.