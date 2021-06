Calciomercato: Calhanoglu all’Inter, Laxalt ufficiale alla Dinamo Mosca

Torna l'appuntamento quotidiano con le principali notizie di calciomercato della Serie A. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all'Inter. Il turco stesso ha confermato di aver raggiunto un accordo con il club nerazzurro e si è presentato oggi per le visite mediche: manca solo l'annuncio del club nerazzurro per l'innesto a parametro zero del trequartista turco. Il trequartista ha accettato un contratto da 4,5 milioni di ingaggio per la prima stagione (contro i 4 che offrivano i rossoneri) e 5 per le due successive.