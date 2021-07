M'Baye Niang ha detto sì al Venezia: l'ex attaccante del Torino tornerà dunque in Serie A la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club neopromosso allenato da Paolo Zanetti ha registrato il sì del giocatore, che una volta fiutata l'ipotesi di una nuova chance in Serie A si era preso qualche giorno per valutare la proposta ricevuta. Nelle scorse ore è arrivata la scelta definitiva, con Niang che tornerà in Italia dopo 3 stagioni.