Calciomercato: Dzeko pronto alla firma con l’Inter, la Roma cerca Abraham

Dopo la cessione - ancora da ufficializzare - di Romelu Lukaku al Chelsea, l'Inter ha trovato il suo nuovo numero 9. Si tratta di Edin Dzeko che questa mattina è arrivato a Milano ed è pronto a firmare il suo nuovo contratto con la società nerazzurra. L'attaccante bosniaco arriva all'Inter dopo 6 stagioni con la maglia della Roma. Per Dzeko si apre così una nuova avventura sempre in Serie A dove ha già dimostrato in diverse occasioni di essere un centravanti di livello mondiale. Secondo Gianluca Di Marzio l'Inter avrebbe convinto il centravanti classe 1986 ad accettare il nerazzurro grazie aalla proposta di un biennale tra i 5.5 e i 6 milioni.