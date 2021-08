Nella sede dell'Inter in questo 10 agosto è stato avvistato Nainggolan con il suo agente, Beltrami. Continuano i discorsi per spostarsi con destinazione Cagliari, dove ha giocato nel passato campionato. Il giocatore ha trovato l'accordo per la risoluzione contrattuale con il club nerazzurro, con pagamento del 50% dello stipendio. Nel pomeriggio è anche arrivata l'ufficialità.