Calciomercato: l’Atletico Madrid vuole Boyè, la Salernitana vicina a Diego Costa

Il mercato di gennaio sta per volgere al termine, ma le squadre di Serie A e dell'estero provano ad assicurarsi gli ultimi colpi, infuocando questi ultimi giorni del mese. Anche dalla Spagna si stanno muovendo: l'Atletico Madrid, ad esempio, vuole riuscire ad acquistare un attaccante per Simeone, e il nome più caldo ad oggi è quello di Lucas Boyè, ex centravanti del Torino ai tempi di Mihajlovic, che ha trovato la sua dimensione all'Elche, che ha creduto molto nel giocatore. Boyè proprio nella scorsa giornata de La Liga ha segnato contro il Real Madrid al Bernabeu, facendo drizzare le antenne a tutto l'ambiente Atletico. Il costo dell'operazione sarebbe di 25 milioni di euro: è questo il valore della clausola rescissoria inserita dall'Elche nel contratto di Boyè.