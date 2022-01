Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l'ex difensore del Torino Kamil Glik potrebbe cambiare squadra in questa sessione invernale di mercato. Il centrale polacco è in forza al Benevento dall'estate 2020 e ora piace al Parma che vorrebbe prenderlo in prestito per rinforzare il proprio reparto arretrato e cercare di raggiungere la zona playoff nel girone di ritorno della Serie B.