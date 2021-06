Calciomercato: Milan ad un passo da Giroud, De Paul va a Madrid

Arrivati alla metà di giugno, il calciomercato comincia ad accendersi, con le prime trattative trasformate in ufficialità. Le squadre di Serie A cercano di trovare i primi rinforzi in vista della prossima stagione. Tra queste c'è il Milan, alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Ibrahimovic viste le condizioni fisiche non perfette dello svedese. Nel radar dei rossoneri c'è stato anche Belotti del Toro, ma negli ultimi giorni è Olivier Giroud il nome caldo per la fase offensiva. Infatti il Milan è ad un passo dalla chiusura con il francese, a 4 milioni a stagione.