Calciomercato Torino, Faggiano (Sampdoria): “Linetty? Non arriva”

Le parole del Ds della Sampdoria sul possibile ritorno a Genova del centrocampista polacco

Il Torino ha preso in considerazione negli scorsi giorni una possibile partenza, preferibilmente in prestito, di Karol Linetty. In particolare si parlava di un possibile passaggio alla Sampdoria, che sarebbe stato agevolato anche dal ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata. A mettere acqua sul fuoco è però il Ds della Sampdoria, Daniele Faggiano, che sull'arrivo del giocatore - lanciato in Serie A proprio dalla Sampdoria - si è espresso in questi termini a tuttomercatoweb: "Non arriva. Abbiamo valutato con grande attenzione ed è un giocatore che non è alla nostra portata. Dobbiamo anche stare attenti al budget".