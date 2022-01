Il punto di mercato del Torino in questo martedì 18 gennaio. Il club granata sta cercando un’alternativa a Sanabria e la pista che porta a Pietro Pellegri si fa sempre più calda, anche se l'attaccante rossonero non è l'unico profilo che la società sta seguendo. Intanto, il Torino lavora anche in uscita: Kone è vicino a lasciare il capoluogo piemontese. Ecco tutte le novità di giornata.