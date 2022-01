Calciomercato Torino, il punto: ora c’è Gatti nel mirino. Linea verde Kabic-Wade

Il terzultimo giorno del calciomercato invernale 2022 è quello di Samuele Ricci al Torino. Il centrocampista è arrivato in città quest'oggi per visite mediche e firma. Non dovrebbe finire qui il mercato dei granata, visto che continuano anche i contatti con il Frosinone per Federico Gatti. Movimenti anche per la Primavera con due nuovi profili che potrebbero andare a rinforzare la squadra di Federico Coppitelli. Due giocatori che arriverebbero dall'estero: il 2004 Kabic dal Vojvodina e il 2003 Wade dal Villarreal.