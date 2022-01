Nella giornata odierna - sabato 8 gennaio - il Torino ha concretizzato la prima cessione della sessione invernale, salutando definitivamente Tomas Rincon. Sul fronte delle entrate invece si conferma l'interesse per Mohamed Fares, anche se al momento la trattativa è in stallo, mentre cresce quello per il giovane Fabian Rieder. Da segnalare anche, in ottica mercato estivo, le parole di Paolo Maldini sul futuro di Tommaso Pobega.