Calciomercato Torino, in arrivo i giovani Kabic e Wade per la Primavera

Il club granata è pronto ad accogliere due nuovi giocatori per il proprio settore giovanile

Il Torino è pronto ad effettuare un nuovo doppio colpo per il proprio settore giovanile. Il responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani ha già portato molti nuovi giocatori nel Toro da quando è arrivato la scorsa estate e l'ultimo della serie sarà Uros Kabic, esterno offensivo classe 2004 di proprietà del Vojvodina, come riportato dal Telegraf. La società serba ha trovato l'accordo con il club di Urbano Cairo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore dovrebbe aggregarsi inizialmente al gruppo della Primavera. Kabic è un esterno molto giovane ma che ha già raccolto 13 presenze nel massimo campionato serbo oltre che far parte delle Nazionali giovanili della Serbia. In questa stagione ha anche segnato due reti nei preliminari di Conference League con il club serbo.