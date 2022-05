Calciomercato Torino, incontro in settimana per Mandragora: la situazione

I granata chiederanno uno sconto alla Juventus per provare a prendere Mandragora a 9 milioni: ecco perché

Il futuro di Rolando Mandragora con il Torino non è ancora deciso. La situazione era stata spiegata da Juric sia nel pre che nel post partita contro la Roma. Durante le due conferenze l'allenatore croato ha spiegato che il club non ha riscattato Mandragora dalla Juventus, perché non si è sbloccato l'obbligo (che sarebbe scattato alle 25 presenze in questa stagione) e il costo era troppo alto. La situazione però non è ancora definitiva, anzi è tutta in divenire.